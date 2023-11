Regalo dall'Uruguay per Mazzarri: la squalifica gli restituisce Olivera Rientro anticipato per il terzino sinistro, atteso nelle prossime ore

Il regalo di Natale anticipato per Mazzarri arriva direttamente dall’Uruguay: si chiama Mathias Olivera, è l’unico mancino di ruolo, l’unico terzino sinistro a disposizione dopo l’infortunio di Mario Rui, e rientrerà in anticipo in Italia. Una sorpresa, una gentile concessione della Celeste: Mati sarebbe dovuto arrivare venerdì, dopo la sfida con la Bolivia in programma mercoledì al Centenario di Montevideo e a ventiquattro ore dalla trasferta di Bergamo con l’Atalanta, ma l’ammonizione rimediata tre giorni fa con l’Argentina alla Bombonera, nella gara valida per le qualificazioni mondiali vinta per 2-0 dagli uruguaiani a Buenos Aires (con tanto di parapiglia e mani al collo da De Paul e Messi), ha fatto scattare la squalifica. E così la federazione ha liberato Olivera: la partenza è fissata per oggi.