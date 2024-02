Slitta il rientro di Osimhen: rischia di saltare il Genoa L'attaccante nigeriano resterà in patria fino a giovedì per ritirare dei premi

Victor Osimhen molto difficilmente sarà in campo in Napoli-Genoa, match in programma sabato alle 15. Il bomber è in questo momento in Nigeria e sta ricevendo dal Presidente della Repubblica le onorificenze per la finale di Coppa d’Africa persa contro la Costa d’Avorio.

In serata ci sarà il rompete le righe e solo successivamente il trasferimento a Lagos. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che Osimhen sarà in Italia tra venerdì e sabato. L'attaccante sarà nuovamente a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida contro il Barcellona in Champions League, che si giocherà mercoledì 21 febbraio al Maradona.