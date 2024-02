IL PIZZINO SPOT di Urgo: I punti salvezza Se gli azzurri distano "solo" 7 punti dal quarto posto è una mera coincidenza, che non dice niente

Tra le considerazioni più ridicole che circolano sulla SSC Napoli sono quelle che riguardano i punti che occorrono a De Laurentiis e soci per andare in Champions League. La matematica non c'entra. Se gli azzurri distano "solo" sette punti dal quarto posto è una mera coincidenza, che non dice niente circa la reale capacità di conseguire il risultato così tanto agognato e necessario ai fini della sua sopravvivenza economica. La squadra partenopea non ha nulla per competere con Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e, perfino, Bologna. Si accontenti dei 5 punti che le occorrono per la salvezza.