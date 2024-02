Napoli: Genoa e Barcellona con il ritorno di Osimhen, le ultime Sabato (ore 15) la sfida contro i rossoblu per la venticinquesima giornata di Serie A

Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo di Victor Osimhen con la maglia del Napoli dopo l'avventura in Coppa d'Africa terminata con la sua Nigeria a un passo dal trofeo nella finale persa contro la Costa d'Avorio. Non è ancora certa, ma appare, invece, dietro l'angolo una nuova assenza, la nona di fila, nel match che vedrà gli azzurri ospitare il Genoa sabato con calcio d'inizio alle 15 allo stadio "Diego Armando Maradona".

Tornerà praticamente alla vigilia del match con i rossoblu

Il secondo posto ha generato il cammino più lungo possibile nella competizione continentale. Inoltre, Osimhen è stato ricevuto con i suoi compagni di squadra per una premiazione ufficiale e vivrà ore in famiglia a Lagos prima di ripartire destinazione Napoli. Il viaggio era ed è previsto per domani, ma a questo punto potrebbe avvenire più nelle ore di vigilia del prossimo match dei partenopei. A quel punto sembra davvero complicato pensare a un ritorno immediato nell'undici di Walter Mazzarri, ma resta possibile la convocazione dopo una valutazione da parte dello staff medico. Nel mirino del Napoli c'è anche la prima gara dell'ottavo di finale con il Barcellona, in programma mercoledì (ore 21) sempre al "Maradona": per quell'appuntamento non dovrebbero esserci dubbi con Osimhen titolare.