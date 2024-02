Napoli: sprint Osimhen, le ultime da Castel Volturno Sabato (ore 15) il Genoa, mercoledì (ore 21) il Barcellona: doppia sfida al "Maradona"

Allenamento mattutino per il Napoli, ancora privo di Victor Osimhen, atteso nelle prossime ore. Sembrava profilarsi la nona assenza consecutiva in una gara degli azzurri, ma occhio allo sprint. Rispetto a quanto si prefigurava nelle scorse ore con un'ulteriore ritardo nella tabella di marcia del rientro dalla Nigeria dopo l'avventura in Coppa d'Africa, chiusa in finale con il ko contro la Costa d'Avoerio, Osimhen è atteso già per domani a Castel Volturno e la condizione fisica dell'attaccante sarà valutata dallo staff medico del club partenopeo a due giorni dalla gara contro il Genoa.

Sabato il Genoa, mercoledì il Barcellona

L'impiego o meno resta un'incognita dopo la lunga fase in nazionale, con la sfida di campionato in programma sabato (ore 15) al "Maradona" e con il primo dei due match dell'ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona ormai dietro l'angolo (mercoledì ore 21). Seduta sul campo 1 con riscaldamento e circuito di forza, poi sul campo 3 per l'esercitazione tecnica e una partitina a campo ridotto con cui la rosa a disposizione di Walter Mazzarri ha chiuso l'allenamento al training center.