IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le Metamorfosi Con Mazzarri gli azzurri sono diventati il Cadmo di Ovidio, un viscido serpente dal ventre obeso

C'è una cosa che accomuna quasi tutti i giornalisti che hanno avuto la sventura, come me, di raccontare la metamorfosi del Napoli di Spalletti e Giuntoli - Aurelio De Laurentiis se ne dovrà fare una ragione - in quello di Garcia, ed è che abbiamo, in buona fede, pensato che "peggio del francese non si potesse fare". Ma ci sbagliavamo. Lo ha ammesso anche Paolo Del Genio in una recente dichiarazione. Altro che Gregor Samsa ritrovatosi un brutto giorno il ributtante scarafaggio di Franz Kafka. Con Mazzarri gli azzurri sono diventati il Cadmo di Ovidio, un viscido serpente dal ventre obeso.