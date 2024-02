Sabato contro il Genoa sarà pienone al "Maradona" Nonostante le difficoltà del Napoli si sfiorerà il sold out a Fuorigrotta

I risultati a dir poco negativi del Napoli Campione d'Italia non allontanano i tifosi azzurri dallo stadio Maradona. Anzi, tutt'altro: l'amore per il Napoli va al di là dei risultati ed infatti per la sfida di sabato pomeriggio - grazie anche alla Promo Under 30 e gli omaggi agli Under 14 accompagnati - è previsto il sold-out. Già da ieri sono esauriti tutti i settori e restano soltanto un migliaio di biglietti di Tribuna Posillipo. Di seguito i dettagli diffusi dal club azzurro:

I prezzi per la partita Napoli vs Genoa i seguenti:

Settore - Vendita Libera - Promo Under 30

CURVE INFERIORI 14 € 10 €

CURVE SUPERIORI 30 € 20 €

DISTINTI INFERIORI 40 € 25 €

DISTINTI SUPERIORI 50 € 35 €

TRIBUNA NISIDA 65 € 45 €

TRIBUNA POSILLIPO 90 € 60 €

La Promo Under 30 è riservata a tutti i tifosi nati dopo il 17/02/1994