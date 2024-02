Mazzarri cambia ancora: ritorno al 4-3-3, novità in difesa e a centrocampo Si ritorna alla difesa a quattro: tutti recuperati tranne lo squalificato Juan Jesus

In vista della gara di sabato contro il Genoa al "Maradona", l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri prepara qualche cambio. In difesa, al posto dello squalificato Juan Jesus e al fianco di Rrahmani, Mazzarri valuta il rilancio di Natan, altro mancino naturale e altro assente di lunga data: è riapparso in panchina già con il Verona ma non gioca dalla notte del 23 dicembre all’Olimpico contro la Roma. Mario Rui, dopo aver scontato una giornata di stop, torna disponibile per la fascia sinistra; a centrocampo solito dubbio per il partner di Anguissa e Lobotka. In attacco Simeone continua a essere favorito su Raspadori per completare il tridente insieme con Kvaratskhelia e Politano. Altra sostanziale novità rispetto alla sfida con il Milan, coniugata con il ritorno del 4-3-3