IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il protocollo mancato Nei posti che non contano più neanche per i punti Miralanza c'è il Napoli, incoronato e spodestato

Il Bologna vola, l'Atalanta non ne parliamo. La Fiorentina del tanto agognato Italiano ha fatto una sola grande partita in tutta la stagione ed è stata quella col Napoli al Maradona (modestamente). La Roma è in netta crescita dopo la (meritata) dipartita di Mourinho. L'Inter ha già vinto lo scudetto. La Juventus si interroga su chi sia la più bella del reame, mentre il Milan-Biancaneve sta per surclassarla. Nei posti che non contano più neanche per i punti Miralanza c'è il Napoli, incoronato e spodestato in un battibaleno. Almeno la rinuncia al trono ce la poteva cortesemente protocollare.