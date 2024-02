Osimhen è rientrato in ritardo, ma contro il Genoa vuole esserci L'attaccante sarà valutato oggi, ma dovrebbe essere convocato e partire almeno dalla panchina

Ore 18.06, con un volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul: Victor Osimhen è atterrato a Capodichino, mettendo finalmente la parola fine alla lunga attesa per il suo rientro. L'attaccante del Napoli era atteso questa mattina, ma un ritardo nelle coincidenze gli ha fatto ritardare il rientro in Italia di qualche ora. Ma i suoi compagni di nazionale, Chukwueze del Milan e Lookman dell'Atalanta, erano rientrati nel frattempo ieri mattina. Osimhen si è trattenuto un giorno in più in Nigeria, probabilmente per trascorrere qualche ora con la famiglia. Stasera l'attaccante potrà riposarsi e domani sarà a disposizione di Mazzarri: a quanto pare, lo stesso Osimhen ha detto di stare bene e di essere pronto ad allenarsi.

A questo punto sarà l'allenatore azzurro a decidere se convocarlo per la partita contro il Genoa di sabato. Lo spiegherà direttamente Mazzarri nella conferenza stampa di domani alle 12.30. Il tecnico azzurro torna a parlare, e farà luce sulle condizioni del bomber, che in Africa ha accusato alcuni problemi gastrointestinali. A questo punto sono tutti recuperati: il solo a mancare sarà lo squalificato Juan Jesus. Mazzarri sembra orientato a riproporre il 4-3-3 per rivedere un Napoli più propositivo. Da capire se osimhen ci sarà o no: è allarmante il problema del gol, con appena 15 reti segnate in 16 partite e un rendimento sempre più inconsistente sotto porta.