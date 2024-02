Afragola offre più 30 di ettari per il nuovo centro sportivo De Laurentiis sta cercando terreni e strutture perché il prossimo anno traslocherà da CastelVolturno

Mentre la questione stadio sembra ancora piuttosto aleatoria, il discorso relativo al nuovo centro sportivo del Napoli (la sede degli allenamenti) è decisamente più concreta. De Laurentiis deve lasciare Castel Volturno nel 2025, e per allora vorrebbe la nuova sede già pronta. Ad oggi l’ipotesi Afragola sembra la più gradita dal patron, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria dell’alta velocità e le autostrade. E non a caso il sindaco del comune, Antonio Pannone, spinge per fare una proposta interessante: «Che ci sia la disponibilità a dare una mano al Napoli è fuori dubbio, altra cosa invece è la questione tecnica. Ho avuto una conversazione telefonica con De Laurentiis che mi ha esplicitato la necessità di avere una nuova cittadella sportiva e nei giorni seguenti si è aggiunta la questione stadio - ha detto il primo cittadino a Radio Crc - mi ha parlato di 30 ettari, circa 20 campi per cui necessita di uno bello spazio che noi abbiamo e questo può generare una crescita importante anche per il nostro territorio».