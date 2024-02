IL PIZZINO SPOT di Urgo: Può andare via Osimhen pensa di essere il principale artefice della vittoria e non ha imparato ancora l'italiano...

Il mondo è complicato, è tutto un viavai di partenze e addii. A qualcuno si è rassegnati e a qualcuno no. A quello di Victor Osimhen il Napoli lo è già da un po'. Da quando Aurelio De Laurentiis ha rivelato questo segreto di Pulcinella nella sessione invernale di calciomercato. E allora di cosa scandalizzarsi?

Un calciatore che è stato capocannoniere dello scorso campionato, che ha rinnovato più che triplicando la cifra del suo ingaggio, che ha giocato poco o nulla, che pensa di essere il principale artefice della vittoria e che non ha imparato ancora l'italiano, per me può anche andare via.