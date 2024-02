Ranking Uefa, il Napoli può sperare nel quinto posto Champions Al momento l'Italia avrebbe un posto in più per la Champions: cinque squadre e non più quattro

Spera il Napoli nella possibilità di giocare la prossima Champions League. A dare una mano agli azzurri sono stati i risultati degli ultimi turni europei delle italiane. I successi di Lazio e Milan e il pareggio della Roma hanno permesso all’Italia di volare in testa allaclassifica del Ranking Uefa. Superando la Germania in graduatoria, per il momento il quinto posto spetta alla Serie A. Naturalmente non bisogna distrarsi perché l’Inghilterra è pronta adapprofittare di un eventuale passo falso di Inter, Napoli e Atalanta per ribaltare la situazione. Ecco che gli azzurri, se proprio vogliono cercare di non perdere la possibilità di disputare la Coppacampioni futura, devono assolutamente provare a battere mercoledì prossimo il Barcellona. Un successo varrebbe doppio perché la società di De Laurentiis aumenterebbe i punti per andarsi a prendere il mondiale per club del 2025. Quei cento milioni farebbero molto comodo al patron partenopeo. E quindi si dovrà partire bene nella gara d’andata al Maradona contro i blaugrana. Poi si penserà al ritorno.

LA SITUAZIONE. L’Italia è l’unica insieme alla Francia tra le top Federazioni ad avere ancora tutte le sue squadre in corsa: Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta. Mentre l'Italia consolida il primo posto, la Germania supera l’Inghilterra, con quest’ultima che deve però mettere in campo diverse squadre tra il prossimo turno di Champions e gli ottavi di Conference ed Europa League.



IL RANKING ATTUALE:

1) ITALIA: 14.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions)

2) GERMANIA: 13.928 punti (un posto aggiuntivo in Champions)

3) INGHILTERRA: 13.875 punti

4) SPAGNA: 12.937 punti

5) FRANCIA: 12.250 punti

6) REPUBBLICA CECA:12.000 punti

7) BELGIO: 11.800 punti

8) TURCHIA: 110500 punti

9) OLANDA: 9.000 punti

10) PORTOGALLO: 8.500 punti