IL PIZZINO SPOT di Urgo: Prove d'orchestra L'annuncio del 4-3-3 mi aveva soddisfatto. Salvo ricredermi appena letto l'undici azzurro...

La notizia che tutte le agenzia di stampa si erano affrettate a divulgare era che Walter Mazzarri contro il Genoa era tornato al 4-3-3. La cosa, lo confesso mi aveva soddisfatto. Salvo ricredermi appena letto l'undici azzurro. Al posto del "traditore" Zielinski giocava infatti Traorè, il malarizzato (cioè con strascichi di malaria) a furor di popolo. Questo, per chi come me capisce poco o nulla di calcio, significava che il Napoli si sarebbe messo con il 4-2-3-1, cioè Kvara dietro a Simeone e l'ivoriano esterno. E invece no. Traorè mezzala destra senza sentore né fiato. Era meglio come l'avevo pensata io.