Di Lorenzo: "Siamo i primi ad essere amareggiati" Il capitano del Napoli: "Stiamo facendo di tutto per svoltare la stagione"

"Siamo amareggiati noi per primi, come squadra, per questi risultati altalenanti. Stiamo cercando di dare il massimo per ottenere una svolta". Giovanni Di Lorenzo parla da capitano dopo il pareggio col Genoa.

"Nonostante la mole di gioco e l'impegno, purtroppo ci stanno mancando i gol e siamo fragili in alcune fasi della partita"

"Purtroppo non riusciamo a raggiungere la continuità di risultati. Alterniamo cose buone a cose meno buone. Oggi davanti avevamo una squadra compatta e dopo che sono passati in vantaggio si sono difesi con solidità"

"Siamo stati bravi a crederci e riuscire a pareggiare nel finale, però è chiaro che ci aspettiamo di più tutti quanti dal nostro rendimento"

"Sicuramente ci sta mancando la brillantezza dello scorso anno, alcune giocate non riusciamo a riproporle, ma è anche vero che ogni stagione è diversa dalle altre. Adesso dobbiamo pensare al presente e cercare di risalire"

La spinta potrebbe arrivare dalla sfida di mercoledì col Barcellona?

"E' bellissimo giocare la Champions e l'affronteremo con grande entusiasmo e impegno estremo, Daremo tutto in campo per riuscire a offrire una bella prestazione. Possiamo giocarcela se riusciamo ad esprimerci al massimo"