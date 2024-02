Osimhen ci sarà col Barcellona: il nigeriano è tornato ad allenarsi L'attaccante è pronto a partire titolare in Champions League

Victor Osimhen ci sarà col Barcellona. Smaltiti in fretta i postumi del complicato viaggio di giovedì dalla Nigeria, ma anche il malessere dovuto alla fastidiosa gastoenterite che lo ha tormentato negli ultimi giorni della Coppa d’Africa. Ieri l’attaccante del Napoli si è allenato in gruppo, dopo che sabato si è riposato dopo aver concordato con i medici di restare fuori dai convocati per la gara col Genoa. Per lo staff tecnico azzurro il calciatore era abile e arruolabile, anche se solo per la panchina. Osimhen ha preferito risparmiarsi per essere titolare direttamente mercoledì in Champions League.

Inutile farsi una giornata di partita (trasferimento, rifinitura, riscaldamento e qualche minuto in campo) se comunque non era in grado di partire titolare. Scelta che è stata comunque condivisa dallo staff e da Mazzarri, a patto che Osimhen tornasse titolare col Barcellona. E così sarà, perché ieri si è allenato normalmente in gruppo.Così farà anche oggi e domani. Nessun dubbio sul suo impiego, e finalmente Mazzarri avrà l’intera rosa a disposizione da quando è arrivato a Napoli. Tutti chiedono a Osimhen di dare una mano. Servono urgentemente i suoi gol per provare l’impresa in Europa e risollevarsi in campionato a partire da domenica col Cagliari.