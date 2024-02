IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le vie d'uscita Non sembra vi siano più vie d'uscita alla stagnante condizione in cui è finito il Napoli...

Non sembra vi siano più vie d'uscita alla stagnante condizione in cui è finita la SSC Napoli e la sua squadra, fresca (si fa per dire) vincitrice di uno scudetto. Il suo presidente, dopo aver parlato anche troppo e per lo più a vuoto, ora tace sulle vere questioni in campo. Tra le altre. Cosa aspettarsi da questa disgraziata annata, chi gestirà il futuro tecnico-tattico e quello atletico della squadra che verrà e, soprattutto, cosa resterà di quel gruppo meraviglioso nato un po' per spontanea casualità (ormai lo sappiamo) e un po' grazie a un lavoro certosino e non scevro, esso stesso, da errori.