Napoli, inizia l'era Calzona: oggi primo allenamento e conferenza pre-Barcellona Il nuovo allenatore pronto a mettersi al lavoro nel giorno della vigilia del big match di Champions

È iniziata l'era Calzona: nella giornata di ieri si è consumato il terzo ribaltone stagionale. Nella tarda serata è arrivato l'esonero di Mazzarri: al suo posto il commissario tecnico della Slovacchia, che svolgerà il doppio incarico di allenatore del Napoli fino all'ultima giornata di campionato. Un inedito per il calcio italiano, anche se i precedenti in Europa sono tanti. Francesco Calzona, calabrese di origini, è stato il vice di Sarri nel triennio a Napoli, ma anche di Spalletti nella sua prima stagione in azzurro. Poi la chiamata della Slovacchia, che ha miracolosamente portato alla qualificazione degli Europei di giugno. Nel suo dna un calcio in linea con quello degli illustri predecessori, e del resto Calzona è l'ultima speranza per risollevare il Napoli.

Una scommessa, ma ben riposta secondo De Laurentiis, visto che il nuovo allenatore conosce bene l'ambiente e molti giocatori della rosa. Ma non sarà il solo ritorno: con lui anche Francesco Sinatti, che De Laurentiis ha ripescato dalla Nazionale italiana. L'ex preparatore atletico, licenziato a luglio dopo l'arrivo di Garcia, torna anche lui con il doppio ruolo. De Laurentiis si è detto pentito di averlo mandato via. Ma i ritorni potrebbero non finire qui: Calzona ha aperto a un ritorno dell'ex capitano Marek Hamsik. Attualmente aiuta l'allenatore con la Slovacchia, e sta riflettendo su un ruolo nello staff del successore di Mazzarri. Calzona debutterà domani in Champions League col Barcellona, con appena mezza giornata di lavoro. Questa sera, la conferenza stampa di presentazione del match del Maradona sarà anche quella in cui si presenterà ufficialmente.