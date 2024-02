Di Lorenzo: "Calzona ci ha portato entusiasmo. Possiamo dare la svolta" Il capitano del Napoli: "Siamo consapevoli della situazione. Dispiaciuti per l'esonero di Mazzarri"

"L'arrivo di Calzona ci ha dato entusiasmo, ma siamo consapevoli di dover dare di più di quanto espresso sinora". Giovanni Di Lorenzo parla alla vigilia del match contro il Barca in conferenza stampa.

"Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta significa che qualcosa no va. La squadra si assume le proprie responsabilità ed è cosciente di dover dare una risposta importante"

"Il mister ci può dare tanto perchè ci conosce e conosce bene lo spogliatoio. Ci ha trasmesso tanta carica e siamo totalmente focalizzati per risalire in ogni senso"

"Ci tengo a ringraziare Mazzarri e ci dispiace per come sono andate le cose. Da oggi cercheremo di assimilare i concetti che ci conferirà Calzona e già da domani vogliamo mettere in campo ciò che il mister ci avrà inculcato"

"Ultimamente forse avevamo perso un po' di positività e dovremo recuperare energie a anche un pizzico di coraggio perchè davanti abbiamo una grande avversaria ed è l'occasione per svoltare"

"Vogliamo uscirne tutti insieme da questa situazione, c'è la nostra completa dedizione e volontà per dare un'altra piega alla nostra stagione a cominciare da domani"

"Contro il Barcellona dovremo avere tanta attenzione ma anche la mente libera con un pizzico di spensieratezza che a volte serve per ritrovare noi stessi e per sfruttare tutto il nostro potenziale"

"Queste sono sfide per cui vale la pena giocare a calcio e speriamo di dare una grande gioia ai nostri tifosi"