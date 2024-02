Calzona conferma il 4-3-3 per il Napoli: la probabile formazione col Barcellona Torna Osimhen dopo due mesi. In difesa Juan Jesus e Mario Rui favoriti. A centrocampo c'è Cajuste

Intensità, pressione alta, riaggressioni, voglia, qualità, serenità, equilibrio, fase difensiva: il 4-3-3 di Ciccio Calzona sfilerà per la prima volta stasera sul palco delle stelle di Champions, ma la fase sperimentale è appena cominciata. Questo il modulo scelto dal nuovo tecnico per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli: Il primo e ultimo alla vigilia del Barça, di un esordio da capogiro per mille motivi, considerando che la rifinitura del mattino in agenda oggi a casa azzurri servirà più che altro a limare i dettagli. Sulle scelte di formazione, pare siano stati sciolti tutti i dubbi. Per quel che riguarda le scelte, sono più che altro prime idee che oggi saranno valutate ancora: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka, Cajuste a centrocampo; e il tridente Politano-Osi-Kvara