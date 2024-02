IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sconfessato e sbugiardato! Il Napoli e il cambio di allenatore

E io che mi ero preparato un pezzo pungente sul fatto che non si sarebbe cambiato allenatore. E di quello ora che me ne faccio?

Faceva più o meno così: "Non fidatevi delle storie falsate dalle aspirazioni di chi le riporta, tifoso o meno che sia della squadra narrata. Il Napoli non cambierà il suo allenatore, l'imbronciato e costipato Walter Mazzarri. Benché racconti fandonie a destra e a manca, sia confuso e si contraddica a tutto spiano, pare che piaccia da morire al suo presidente, ormai affascinato per similitudine cronologica da tutti i pensionati del mondo".

Sconfessato e sbugiardato!