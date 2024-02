Napoli, Calzona perde Ngonge per il Barcellona. I convocati Problema muscolare per l'esterno, che resta a casa e rischia di saltare anche il Cagliari domenica

Cyryl Ngonge salta il Barcellona. L'uomo più in forma del Napoli out per la sfida del Maradona. Non c'è il suo nome nell'elenco dei convocati per la partita di questa sera: "Ngonge non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l'allenamento di ieri", scrive il club azzurro. Squadra quasi al completo dunque ma con un'assenza pesante, quella dell'ex Verona autore del gol del pari col Genoa.

I CONVOCATI DI CALZONA

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor