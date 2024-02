È tornato Osimhen, ma i piani per l'estate non cambiano Il nigeriano è pronto a dire addio: sarà pagata la clausola rescissoria

Il Napoli e Victor Osimhen hanno una missione comune: chiudere alla grande questa stagione e tentare l’assalto al quarto posto. E fa niente se in estate le strade si separeranno, Victor è nato per competere e vive alla ricerca continua della vittoria. In campo e nella vita. Osimhen darà ogni briciolo di energia per aiutare il Napoli per far felici i suoi tifosi perché è così che si comportano i fuoriclasse.