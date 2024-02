Zielinski può tornare titolare contro il Cagliari Il centrocampista polacco non dovrebbe essere accantonato da Calzona

Fuori dalla lista Uefa, out col Barcella, a Cagliari Piotr Zielinski ci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe essere fuori neanche da questo ultimo miglio da attraversare assieme, per provare ancora qualcosa.