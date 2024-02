Napoli, la rincorsa Champions riparte col probabile quinto posto utile L'Italia dovrebbe ottenere uno slot extra per la prossima edizione. Una grande opportunità

Il Napoli ha ritrovato morale e fiducia dopo il pareggio contro il Barcellona negli ottavi di Champions League, ma il lavoro del nuovo allenatore Francesco Calzona è appena iniziato. I quarti di coppa restano alla portata, ma ora tocca al campionato: il passaggio del turno di Milan e Roma agli ottavi di Europa League rafforza la posizione dell'Italia nel ranking europeo, e quindi aumetano le probabilità di ottenere il quinto posto valido per la prossima e rinnovata Champions League. Un segnale che sembra diretto proprio al Napoli, che probabilmente potrà puntare proprio al quinto posto per la qualificazione. Al di là dei calcoli servono, però, le vittorie: Calzona ha davanti due partite sulla carta accessibili. Domenica pomeriggio col Cagliari e mercoledì nel recupero della 21esima giornata col Sassuolo.

Due vittorie potrebbero effettivamente rilanciare il Napoli, mettendosi alle spalle le dolorose gestioni Garcia e Mazzarri. E col Barcellona si è intravista l'idea di calcio del nuovo allenatore: con pressing alto e un atteggiamento più coraggioso, anche quando la squadra ha sofferto il Barcellona. Soprattutto, Calzona ha mostrato coraggio nei cambi, togliendo Kvaratskhelia e Osimhen e lanciando un messaggio chiaro alla squadra. Non ci sono intoccabili. Contro il Cagliari non ci sarà lo squalificato Di Lorenzo: Mazzocchi pronto a sostituirlo. Novità anche a centrocampo, con uno tra Traoré e Zielinski pronti al posto da titolare. L'escluso dovrebbe essere Cajuste. Dovrebbe restare fuori Ngonge per un problema al ginocchio, e tentare il recupero per il Sassuolo. Nessun problema per Politano, che dovrebbe essere regolarmente nel tridente col ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia.