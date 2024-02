Mal di gola per Osimhen, ma a Cagliari ci sarà Ieri l'attaccante del Napoli non si è allenato col gruppo, ma dovrebbe recuperare per domenica

Sfruttare il moderato ottimismo dopo il pareggio col Barcellona per vincere le prossime due partite di campionato. Questo l'obiettivo di Francesco Calzona: il nuovo allenatore del Napoli ha iniziato col piede giusto la sua avventura partenopea. Domenica a Cagliari si ripartirà dall'ultimo quarto d'ora contro i catalani, dove gli azzurri hanno schiacchiato e gli avversari e dimostrato di poter vincere la partita. Un presupposto positivo, visto che il pari non è arrivato con un arrembaggio disperato, ma dopo i cambi coraggiosi e incisivi dell'allenatore, che ha tolto l'intoccabile Kvaratskhelia e Osimhen subito dopo il gol.

Segnali di personalità da parte del ct della Slovacchia, che conosce bene l'ambiente e lo spogliatoio, e che ha capito quali tasti toccare. Domani niente conferenza stampa per l'allenatore azzurro, che quindi proverà a far parlare il campo: prima la squadra di Ranieri, poi il Sassuolo nel recupero della 21esima giornata di mercoledì. Due sfide che il Napoli deve vincere per rilanciarsi in zona Champions, soprattutto ora che le speranze di ottenere il quinto posto sono sempre più forti. Oggi non si è allenato Victor Osimhen a causa dell'influenza, ma nulla di preoccupante: domenica l'attaccante ci sarà. Non sarà così per Cyril Ngonge, alle prese con una botta al ginocchio: il suo rientro è previsto per il recupero infrasettimanale.