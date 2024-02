IL PIZZINO SPOT di Urgo: Vincitori e vinti Il nuovo mister ha allenato e diretto appena una partita, e neanche facendo sfracelli, eppure...

Il mondo azzurro - dopo mesi di prove calcistiche imbarazzanti, cateteri vescicali, test per il declino cognitivo e prove del palloncino - pare si sia affrancato in un colpo solo da tutto questo dopo che un signore di mezza età con più fame che titoli, a cui nessuno glielo faceva fare di venire a Napoli a mettere una pezza ai disastri fatti da altri, presidente compreso, ha allenato e poi diretto appena una partita, e neanche facendo sfracelli memorabili. Tutt'altro. Eppure. Le vedovelle di Mazzarri si sono eclissate e, pur in assenza di una vittoria, i vincitori sono già diventati più dei vinti.