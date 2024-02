De Laurentiis continua a cercare un nuovo centro sportivo Il prossimo anno il Napoli dovrà lasciare il Konami Center: si cercano terreni e strutture

Aurelio De Laurentiis è sempre a Castel Volturno. Stavolta, però, non per fare da tutor a Calzona ma per studiare i progetti di un nuovo centro sportivo.Tra un anno e mezzo il Napoli dovrà lasciare il quartier generale di proprietà dei Coppola e quindi il presidente deve trovare una struttura di altissimo livello.