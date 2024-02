Il Sassuolo cambia allenatore: via Dionisi, c'è Bigica Mercoledì nel recupero il Napoli affronterà i neroverdi

Il Sassuolo ha optato per le "maniere forti" con la squadra pericolosamente coinvolta nella zona retrocessione, decisamente contro pronostico rispetto alle attese, e ha esonerato Alessio Dionisi. Almeno per il momento, almeno per il Napoli, promosso Emiliano Bigica dalla Primavera. Vera e propria istituzione del campionato giovanile, ci allena da oltre 6 anni e mezzo e prima dei neroverdi, galassia in cui è approdato nell'estate del 2020, ha fatto tre anni alla Fiorentina in cui ha saputo portare la squadra alla vittoria della Coppa Italia per due edizioni consecutive (2018/19 e 2019/20).