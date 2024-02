Osimhen, niente infortunio: è stato sostituito perché era stanco Il nigeriano subito in gol al rientro in campionato, ma non è bastato per vincere

Come sta Victor Osimhen? L'attaccante nigeriano, a segno a Cagliari per la seconda volta consecutiva dopo la rete al Barcellona in Champions, ha chiesto il cambio nei minuti finali del match in terra sarda. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni: all’85’ ha chiesto la sostituzione: niente paura, soltanto stanchezza.

Qualche dolorino, acido lattico, fatica: il periodo in Costa d’Avorio a giocare per la Nigeria in Coppa d’Africa si fa sentire, ma lui tutto sommato aveva già messo la firma in calce a una vittoria sfuggita al sesto minuto di recupero. La seconda, dicevamo, nelle due sfide respirate in fila in un clic di ore (la prima mercoledì in Champions). I numeri, nonostante i tormenti di un infortunio e gli impegni con la nazionale, sono comunque di tutto rispetto: 8 gol in 14 partite giocate in campionato; 10 nelle 20 complessive che comprendono anche le coppe.