Altro problema per Calzona: si ferma anche Cajuste Col Sassuolo mancherà lo svedese: ma anche Ngonge, che non ha recuperato

Dopo il pareggio arrivato sul campo del Cagliari, il Napoli si prepara per tornare in campo. Gli azzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 18:00 di mercoledì 28 febbraio. Una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite. Sono questi i numeri del Napoli in campionato. Gli azzurri al momento si trovano al nono posto a quota trentasette punti in classifica. Per il match contro il Sassuolo Calzona confermerà ancora il 4-3-3, ma metterà mano a un po' di turnover in vista della Juventus domenica a Fuorigrotta. In porta Meret, mentre la difesa a quattro sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, uno tra Natan e Ostigard e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa, Lobotka e con Traoré o Zielinski in ballottaggio.

Cajuste si è infortunato in allenamento e salterà il Sassuolo. Il tridente offensivo invece dovrebbe essere composto da Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, con Osimhen al centro. Intanto, le voci di mercato attorno a Kvaratskhelia non accennano a diminuire. L'attaccante del Napoli piace in Europa e il suo procuratore Mamuka Dzhugelia ha parlato del suo futuro. "Barcellona e Psg? Naturalmente ci sono offerte per Khvicha da parte dei migliori club europei - ha detto ai media russi - d'altronde come potrebbe non essere così? A maggio sarà tutto più chiaro". L'agente è rimasto piuttosto vago sul futuro di Kvara. Da mesi si parla di rinnovo con gli azzurri, ma al momento non ci sono novità su questo fronte. Il georgiano finora ha totalizzato 33 presenze, con 6 gol e cinque assist in tutte le competizioni. Nei giorni scorsi Kvaratskhelia era tornato al centro dell'attenzione per la reazione dopo la sostituzione contro il Barcellona.