Sassuolo e Juventus: il Napoli ha voglia di riscatto Mini turnover per Calzona in vista del recupero di domani pomeriggio

C'è voglia di riscatto in casa Napoli dopo il pari beffa con il Cagliari. Gli azzurri, lontanissimi dalla zona Champions, provano a salvare la faccia e l'onore nella sfida di domani pomeriggio in casa del Sassuolo. Il recupero della 21ª giornata di campionato è l'occasione giusta per Calzona di vincere finalmente la prima partita della sua gestione. In Sardegna era praticamente fatta ma al 96' il grave errore di Juan Jesus ha permesso a Luvumbo di siglare l'1-1. Per la gara del Mapei il tecnico calabrese non potrà contare su Cajuste che ha svolto terapie per colpa di un problema muscolare accusato nell'allenamento di ieri.

Resta a casa assieme a Ngonge e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Calzona sta pensando ad un mini turn over in vista del match con la Juventus di domenica prossima. In difesa dovrebbe esserci spazio per Natan al posto di Juan Jesus. L'altro centrale sarà Rrahmani mentre sulle corsie esterne ci saranno Di Lorenzo e forse Mario Rui. Il portoghese dovrebbe far tirare il fiato ad Olivera. A centrocampo si giocano il posto Traoré e Zielinski, con il primo in vantaggio. Gli altri due elementi saranno Anguissa e Lobotka. In attacco si dovrebbe riformare il vecchio tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.