IL PIZZINO SPOT di Urgo: Provate voi Ma provate voi a trovarvi in un angolo, senza un Ds e senza un allenatore...

Non ho molto da dire del Napoli che resta. Poteva certo andarci meglio. Ognuno ha la sua ricetta contro il disastro. "Squadra che vince non si cambia", pontificano ora i più. Ma provate voi a trovarvi in un angolo, con quella messe di trionfi e di soldi che aveva Aurelio De Laurentiis nel giugno del 2023. All'improvviso solo, senza un DS - scelto, allevato, coltivato, amato e odiato per otto lunghissimi anni, non un figlio, per carità a quello si può perdonare anche tutto, ma una guida e un consigliere sì - e senza un allenatore, quell'allenatore. Provate voi, ma vi prego, senza il senno del poi.