Il momento difficile non ferma la "voglia" di Napoli Oggi al "Mapei" quasi 8mila tifosi azzurri. E domenica contro la Juventus sarà sold out

La crisi non ferma la voglia di Napoli. L’affetto del pubblico rimane intatto anche in un’annata che sembra un’agonia. Il pubblico resiste alle difficoltà e va in soccorso di Calzona e della squadra: il messaggio arriva forte dall’acquisto massiccio dei biglietti del settore “Ospiti” per il recupero di campionato di oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sold out, con quasi cinquemila sostenitori sugli spalti a Reggio Emilia. Il “Mapei” è una delle tappe predilette dei tantissimi tifosi del Napoli che vivono al nord, ma anche nelle zone centrali, essendo tappa facilmente raggiungibile anche dalle regioni vicine. I tifosi azzurri hanno preso d’assalto il botteghino anche per lasfida di domenica sera allo stadio Maradona contro la Juventus: già esauriti i posti delle curve superiori, sia Distinti che Curve, con qualche piccola rimanenza in quella A.

Al momento già venduti oltre 44.000 tagliandi.Non c’è crisi che tenga, quando c’è la Juventus il tifoso napoletano vuole esserci.Restano biglietti per gli anelli inferiori; sono quasi finite la Tribuna Nisida e pure la Tribuna Posillipo. Domenica sera saranno in tanti a Fuorigrotta, e non si esclude il “tutto esaurito”. Non ci sono dubbi che dal punto di vista del supporto, al fischio d’inizio non ci sarà traccia delle difficoltà della squadra, dei suoi insuccessi più recenti, e delle molteplici difficoltà che stanno tormentando la squadra. Non può esserci scoramento e disaffezione, soprattutto quando a Fuorigrotta arriva la Juventus. E del resto c’è voglia di riscatto in casa Napoli dopo il pari beffa con il Cagliari. Gli azzurri, lontanissimi dalla zona Champions, provano a salvare la faccia e l’onore nella sfida di domani pomeriggio in casa del Sassuolo. Il recupero della 21ª giornata di campionato è l’occasione giusta per Calzona di vincere finalmente la prima partita della sua gestione.