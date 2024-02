IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lo Zelig napoletano Tal Bigica, (anche) ex Napoli, ci attendeva al varco. Ma il problema non era lui, ma noi

Pare che il Sassuolo avesse il più basso indice di rendimento (non chiedetemi cosa sia) dalla 15esima di campionato in poi. Trascorso lo stupore e interrogatomi peraltro vanamente sul perché lo si dovesse calcolare con una arzigogolata formula matematica (punti nelle ultime 11 partite non andava bene?), ero passato senza indugio a fare gli scongiuri vista la cattiva sorte che manifestiamo ormai da tempo quando incontriamo squadre che cambiano allenatore. Tal Bigica, (anche) ex Napoli, ci attendeva al varco. Ma il problema non era lui, ma noi. Quale volto di Zelig avremmo manifestato? Quello perduto.