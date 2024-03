Traorè: "Buona prova ma ci è mancato qualcosa" Il centrocampista ivoriano commenta il pareggio contro il Torino

"E' stata una buona prova, abbiamo disputato una bella prestazione, purtroppo ci è mancato qualcosa per vincere". Hamed Traorè analizza la sfida col Torino ma anche la sua condizione fisica.

"C'è dispiacere perchè potevamo fare nostro il risultato pieno. Però ci stiamo esprimendo bene e lavoreremo per crescere ancora".

"Sono arrivato a Napoli in un momento non buono sotto il profilo atletico, ero reduce da vari infortuni, non sono ancora al massimo ma sto facendo grandi progressi e presto sarò al top"

"Adesso giocheremo tutte le nostre possibilità a Barcellona. Sappiamo che giocheremo contro un avversario di alto livello internazionale ma noi crediamo nel nostro valore"