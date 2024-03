Mario Rui: "C’è rabbia per non aver conquistato la vittoria" Il terzino portoghese deluso dopo il pari contro il Torino al "Maradona"

"C'è rabbia per non aver conquistato la vittoria e aver subìto il pareggio dopo pochi minuti". Mario Rui, autore del bellissimo cross per il gol di Kvara, mostra la sua amarezza per il pareggio col Torino.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma dopo averla sbloccata potevamo portare il successo a casa".

"Volevamo dare continuità ai risultati ed è un peccato aver pareggiato in questo modo. C'è rabbia, ripeto, ma è rabba positiva che vogliamo indirizzare e incanalare in vista del match di Barcellona".

"Stiamo ritrovando il gioco e una maggiore serenità mentale. Siamo consapevoli di quello che possiamo dare e lotteremo fino alla fine in ogni gara che resta fino al termine della stagione"