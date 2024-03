IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tutto da vedere Al Napoli non resta che fare una gara di valore a Barcellona...

Dopo le vittorie di corto muso di Inter e Milan, l'ennesima porta in faccia presa dalla Juventus - ormai scivolata temo inesorabilmente al terzo posto in classifica - e la quinta posizione a "soli" 48 punti, al Napoli sarebbe bastato non prendere due gol ridicoli da Cagliari e Torino per essere in piena corsa Champions e con tutti gli scontri diretti da giocarsi in casa. E questo nonostante tre allenatori, una stagione disastrata ed errori societari tanto madornali da sembrare essere stati fatti apposta. Non resta che fare una gara di valore a Barcellona, ma il perché è tutto da vedere.