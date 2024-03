De Laurentiis, altra sfuriata contro i giornalisti: spinta a un cameramen Il presidente ha sottratto Politano all'intervista della pay tv inveendo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua ad essere nervoso nei confronti della stampa. Ieri allo stadio Companys, nel momento in cui Matteo Politano si è recato ai microfoni di Sky Sport per un'intervista, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis interrompendo il tutto. Il patron azzurro si è avvicinato dicendo che il suo calciatore non avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni, anche spintonando leggermente un cameraman. Le immagini, riprese dai presenti e che stanno circolando sui social, rivelano chiaramente attimi di tensione. Successivamente, De Laurentiis si sarebbe recato a bordocampo cominciando una lunga telefonata.