IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il fine e i mezzi Il Napoli per farcela avrebbe dovuto ritrovarsi in un clima societario tutt'altro che sereno

Dopo aver visto il peggior ibrido presidenziale possibile - il cattivo incrocio tra Rozzi, Gaucci e Anconetani - nella furia di Aurelio De Laurentiis contro il cronista di Sky Massimo Ugolini, reo di aver intervistato un esterefatto Politano senza il permesso dei genitori, avevo capito dalla sera precedente a Barcellona-Napoli che la squadra per farcela avrebbe dovuto ritrovare sé stessa in un clima societario tutt'altro che sereno. Mi era stato anche più chiaro perché si era proceduti per una stagione intera più a vista che programmando il fine e i mezzi, senza i quali ogni obiettivo è vano.