Rrahmani: "Usciamo a testa alta ma avremmo potuto trovare il gol del pareggio" Il difensore del Napoli ha segnato il gol del 2-1

"Sicuramente usciamo a testa alta, però potevamo fare meglio e centrare il gol del pareggio". Amir Rrahmani ha segnato il suo primo gol in Champions ma esprime il proprio rammarico per l'eliminazione.

"I primi venti minuti ci hanno penalizzati, abbiamo sbagliato il pressing alto e loro sono usciti bene palla al piede"

"Poi abbiamo reagito e siamo cresciuti, dopo aver accorciato poi avremmo dovuto trovare il guizzo per il pareggio perchè poi alla lunga ti devi scoprire".

"Peccato, la prestazione è stata per lunghi tratti buona, ma non abbiamo centrato la qualificazione e questo ci dà molto rammarico per quanto espresso in campo"