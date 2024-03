Politano: "Avvio shock però poi abbiamo reagito e meritavamo di più" La delusione dell'attaccante del Napoli dopo l'eliminazione dalla Champions League

"Abbiamo avuto un avvio da shock, però poi siamo rientrati in partita, abbiamo reagito e meritavamo di più". Matteo Politano amareggiato per l'esito della sfida di Barcellona.

"Sicuramente gli errori commessi in partenza ci hanno condizionati. Stare sotto subito 2-0 può essere davvero pesante, ma il nostro merito è stato quello di non mollare e di riaprire la gara".

Sul rigore possibile a Osimhen:

"Dal campo sembrava netto, non so perchè non abbiamo sanzionato il fallo. In ogni caso abbiamo avuto anche altre occasioni per poter pareggiare la sfida".

"Adesso dobbiamo ritrovare le energie e dare tutto in campionato. Abbiamo tutte finali per poter cercare di agganciare il quarto posto"