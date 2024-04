Raspadori: "Un successo che deve darci la forza per lo sprint finale" L'attaccante del Napoli ha segnato dopo appena 21 secondi dal suo ingresso in campo: è record

"Da questa vittoria bisogna costruire il nostro finale di stagione". Jack Raspadori ha segnato un gol dopo appena 21 secondi dal suo ingresso, un gol che ha suggellato la rimonta azzurra a Monza.

"Sono contento per questa rete, per il successo e per la squadra. Era importante ritrovare il morale e i punti per provare a risalire la classifica"

Un gol dopo 21 secondi è record del campionato.

"Non lo sapevo, anzi pensavo che fosse passato almeno un minuto, sicuramente sono entrato con grande determinazione perchè ogni spezzone di partita può essere decisivo"

"Io credo tanto nel lavoro e quindi cerco di dare il massimo sempre sia quando mi alleno che quando entro. Oggi mi sono subito inserito nella gara, sono passati pochi secondi dal mio ingresso al gol ma è il merito della squadra che stava rimontando.

"Questa partita deve essere quella del riscatto per sferrare lo sprint finale e cercare di agguantare l'Europa"