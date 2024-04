Il Napoli oggi sarebbe in Conference League, ma occhio alla Coppa Italia Attualmente l'Italia ha anche il quinto posto Champions, che aprirebbe le porte all'Europa League

Il Napoli è tornato al settimo posto in classifica, ed è tornato finalmente in zona Europa. La Champions è ancora lontana, ma aritmeticamente raggiungibile. Più alla portata, decisamente, Europa League e Conference. Se il campionato finisse oggi gli azzurri sarebbero in Conference. L’Italia, prima nel ranking Uefa, ha il quinto posto Champions.?Il sesto sarebbe per l’Europa League e il settimo per la Conference. Ne manca uno, però, da assegnare con la vincitrice della Coppa Italia. A questo punto, anche il settimo posto potrebbe bastare per l’Europa?League.