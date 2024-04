IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quelli dei numeri Da Raspadori a Osimhen i curiosi numeri del riscatto del Napoli

21 secondi a Giak Raspadori per segnare il quarto gol del Napoli contro il Monza: il più veloce per un subentrante in serie A secondo DAZN. Due metri e 23 centimetri è quanto è saltato Victor Osimhen per insaccare di testa il gol del pareggio in terra lombarda. Il 19esimo con quella parte pregiata del suo corpo, meglio di lui solo Harry Kane nei principali 5 campionati europei secondo SKY, che ha anche parlato di "salto alla Michael Jordan". Sei mesi di attesa per Piotr Zielinski per segnare di nuovo con la maglia del Napoli. Forse l'ultimo partenopeo di ben 41 in serie A insieme a 47 assist.