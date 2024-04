Napoli, servono tre vittorie di fila per puntare all'Europa L'obiettivo degli azzurri è il famoso "filotto" invocato già dai tempi di Garcia

Una caccia al cosidetto filotto che è iniziata ad agosto e che mai ha avuto successo. Dai tempi di Garcia si invocano tre vittorie consecutive, che per il tecnico francese sarebbero state fondamentali per rilanciarsi nella corsa Champions. E infatti il Napoli è man mano uscito dalle zone alte proprio perché mai è riuscito a vincere tre gare consecutive: ci proverà Calzona, dopo che Mazzarri non ci è andato nemmeno vicino. Ma la salita è appena iniziata: dopo la vittoria contro il Monza di domenica, gli azzurri sono attesi dalla sfida in casa col Frosinone di domenica alle 12.30 e quella successiva in trasferta a Empoli. Sulla carta due scontri accessibili, seppur contro avversarie in piena lotta salvezza. Ma se il Napoli vuole davvero conquistare un posto in Europa, dovrà trovare continuità almeno nel finale di campionato.

E' ciò che chiede Francesco Calzona, molto critico con la squadra dopo il poker al Monza. L'allenatore si è infuriato nell'intervallo, dopo una prestazione scialba degli azzurri, tornati negli spogliatoi sotto di un gol. La reazione c'è stata, ma il Napoli continua a subire gol: gli azzurri hanno la peggiore difesa tra le prime dieci in classifica, l'undicesima in assoluto. Numeri non compatibili per una rincorsa europea. Ecco perché l'allenatore ha chiesto di lavorare con la massima concentrazione. C'è ancora chi sogna il quinto posto, con la Roma distante 7 punti, ma prima di fare qualsiasi calcolo occorre dare continuità alle vittorie: cosa mai vista in questa difficile stagione.