Napoli, la corsa all'Europa si è riaperta Contro Frosinone e Empoli serviranno due vittorie: in vista c'è lo scontro diretto con la Roma

La corsa all'Europa si è riaperta, anche se il posto in Champions è solo un miraggio: il Napoli si candida per l'Europa League con Calzona che punta a un grande finale di stagione per lasciare gli azzurri con un bel ricordo. Non sembrano esserci margini, infatti, per la conferma dell'allenatore: l'incarico di ct della Slovacchia lo terrà impegnato almeno fino a dopo gli Europei, a giugno. Troppo tempo, visto che De Laurentiis ha fretta di scegliere il nuovo allenatore. Il sogno resta Antonio Conte: l'ex tecnico di Juventus e Inter è stato contattato già lo scorso novembre dopo l'esonero di Garcia, e attende una proposta interessante per tornare in panchina.

De Laurentiis lo tenta con un contratto milionario e un progetto basato su giovani talenti, ma a frenare l'ex ct della Nazionale è proprio l'ingombrante personalità del presidente. I due sono amici, e proprio perché Conte conosce bene De Laurentiis valuterà con attenzione la proposta. Inoltre, ci sarebbe la Juventus a tentare l'ex allenatore del Tottenham. Intanto, Calzona prepara la sfida di domenica alle 12,30 contro il Frosinone al Maradona: brutte notizie dall'infermeria, con Olivera che si ferma per una lesione all'adduttore: ne avrà per un paio di settimane. A centrocampo, però, torna disponibile Lindstrom.