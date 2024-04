I tifosi credono nel sogno Champions: ma servirà un altro Napoli Domenica stadio pieno per la sfida contro il Frosinone

La carica del Maradona per il decisivo assalto all'Europa: domenica alle 12.30 per la sfida al Frosinone lo stadio sarà ancora una volta pieno. Il pubblico non tradisce il Napoli, anche dopo la contestazione di Monza, che probabilmente ha contribuito alla decisiva reazione nel secondo tempo. La spinta dei tifosi servirà per vincere la seconda partita consecutiva e tentare poi il tris anche contro l'Empoli: sarebbero le condizioni migliori per lo scontro diretto contro la Roma, che si giocherà a Fuorigrotta. I più ottimisti confidano nel calendario complicato dei giallorossi, che avranno anche il doppio derby di Europa League contro il Milan, per un improbabile assalto alla zona Champions.

La matematica lascia aperta la speranza, ma servirà un Napoli mai visto per compiere una simile impresa. Il rendimento degli azzurri fino ad ora non è stato all'altezza: la peggior difesa tra le prime 10 in classifica e l'undicesima in Serie A. Non a caso Calzona punta il dito contro la retroguardia. Inoltre, più volte il Napoli ha tradito nei momenti decisivi. Mai sono arrivate tre vittorie consecutive in campionato. Solo Garcia è riuscito a centrarne due, in due occasioni. Ma serve l'ottimismo e la spinta dei tifosi, che non abbandonano la squadra nella speranza di una volata finale di grande livello. Calzona, intanto, ritrova Lindstrom, ma dovrà rinunciare a Olivera per circa 20 giorni. Toccherà a Mario Rui, con l'alternativa Mazzocchi, occupare il ruolo di terzino sinistro.