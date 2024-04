IL PIZZINO SPOT di Urgo: Basta la parola La sconfitta degli orobici dimostra che per affrontarli con successo bastava un pò di agonismo

Dopo i fasti di Napoli l'Atalanta si ferma a Cagliari, perdendo meritatamente dopo una partita giocata con supponenza e nonostante l'arbitraggio scandalosamente favorevole di un altro dei tanti mediocri arbitri italiani, tal Rapuano da Rimini, reo di non aver espulso Toloi per una più che meritata doppia ammonizione. Qualora ve ne fosse ancora bisogno, la sconfitta degli orobici dimostra che per affrontarli con qualche possibilità di successo nella sfida al Maradona di una settimana fa al Napoli sarebbe bastato e avanzato aggiungere un po' di sano agonismo alle sue innate e straordinarie qualità.