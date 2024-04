Il Napoli punta a un finale di stagione "europeo" corsa ai biglietti per il film dello scudetto. Politano e Juan Jesus non si sono allenati

Non manca molto all'anniversario del terzo scudetto del Napoli, e l'effetto nostalgia è acuito dalla difficile stagione degli azzurri. Abbandonati in fretta il sogno di un ciclo vincente, la realtà vede la squadra di Calzona in corsa per un posto in Europa, che quasi sicuramente non sarà la Champions League. Distanza siderale dalla vetta e 30 punti in meno rispetto alla passata stagione rendono questa annata da dimenticare. Anche per questo tanto vale rituffarsi nella magia di un anno fa: oggi sono iniziate le vendite dei biglietti per "Sarò con Te", il film in uscita il 4 maggio che racconta la cavalcata della squadra di Spalletti. La pellicola sarà distribuita nei cinema di tutta la regione e in tanti hanno già prenotato il loro posto.

Un film con un finale già scritto, mentre resta tutto da scoprire quello del Napoli, pronto alle ultime sette partite di campionato. Oggi la squadra sarebbe in Conference, ma l'Europa League è alla portata e teoricamente ci sono possibilità anche per una clamorosa risalita fino al quinto posto. Domenica alle 12.30 arriva il Frosinone al "Maradona": la squadra di Di Francesco maltrattò il Napoli di Mazzarri in Coppa Italia, e oggi è in lotta per la salvezza. Allarme per Politano e Juan Jesus, che oggi non si sono allenati e sono in dubbio. Fuori per infortunio, invece, Olivera.